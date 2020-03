Koronawirus. Tomasz Wolny tłumaczy swoje zniknięcie. "Nie ma się co tu martwić"

Tomasz Wolny , jak tysiące Polaków, przebywał w ostatnim czasie za granicą. Jak podawał pudelek.pl, szusował na nartach . Po powrocie z urlopu, z powodu pandemii koronawirusa, musiał poddać się przymusowej 14-dniowej kwarantannie. To oznacza, że przez co najmniej dwa tygodnie prezenter nie będzie współprowadził z Marceliną Zawadzką " Pytania na śniadanie ".

Gdy informacja trafiła do sieci, fani mocno się zmartwili. Zaczęli zasypywać dziennikarza pytaniami o jego samopoczucie i dalsze losy w stacji. Wpisów zaczęło przybywać, więc Wolny postanowił zabrać głos w sprawie i wyjaśnić swoją sytuację.

"Dzięki za ocean dobrych słów i od razu uspokajam - wszystko jest w porządku. #Kwarantanna to teraz standardowa procedura i rzeczywistość kilkudziesięciu tysięcy osób wracających od soboty do Polski. Czysta profilaktyka i o mnie nie ma się co tu martwić #niematematu" - napisał.