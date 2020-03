Koronawirus. "Star Voice. Gwiazdy mają głos": produkcja zostaje zawieszona

Widzowie mieli możliwość posłuchania m.in. Tadeusza Chudeckiego w utworze z repertuaru Eugeniusza Bodo – "Baby, ach te baby" z filmu "Zabawka", czy Aleksandry Szwed, która wykonała piosenkę Prince'a pt. "Purple Rain" z filmu o tym samym tytule. Marcin Urbaś zaśpiewał "Hungry eyes" z kultowego filmu "Dirty dancing" z repertuaru Erica Carmena, a Jacek Lenartowicz wykonał hit "Everybody needs somebody to love" grupy Blues Brothers.