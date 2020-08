Koronawirus. Korwin Piotrowska wytyka brak maseczki u premiera Morawieckiego. Porównała go do Toma Cruise'a

Choć zgodnie z obowiązującym prawem zasłanianie ust i nosa w przestrzeni zamkniętej jest obowiązkowe, to wiele osób nie stosuje się do tych zasad. Tych, którzy czują się zwolnieni z tego nakazu, nie brakuje. Ostatnio pisaliśmy choćby o Tomaszu Karolaku, który dał upust swojej złości po tym, gdy został wyproszony z jednego z dużych sklepów w Warszawie - właśnie za brak zasłoniętych ust i nosa. Ale nie tylko on postanowił się zbuntować.