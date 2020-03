Koronawirus. Czy Netflix zyska na pandemii? To wcale nie jest takie oczywiste

Czy w obliczu milionów ludzi wysłanych na przymusowe siedzenie w domach szychy z Netfliksa mogą otwierać szampana? Intuicja podpowiada, że tak. Jednak analitycy paradoksalnie widzą nad platformami VOD czarne chmury.

Rządy kolejnych państw podejmują coraz mocniejsze działania, aby w jak największym stopniu ograniczyć liczbę zakażonych koronawirusem. Zamykane placówki oświatowe i kulturalne, a w końcu praca zdalna. To wszystko mogłoby sugerować, że dla platform strimingowych typu Netflix czy Disney+ nadchodzą złote żniwa.

Jednak eksperci nie do końca są przekonani, że tak będzie. Mało tego, pandemia koronawirusa może przyczynić się do odpływu subskrybentów. Jak to możliwe?