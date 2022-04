Korespondent Fox News został ciężko ranny w Ukrainie. Przerażający widok

39-letni brytyjski korespodent miał dużo szczęścia, że przeżył. Nie mieli go niestety jego koledzy – operator kamery Fox News Pierre Zakrzewski i ukraińska dziennikarka Ołeksandra "Sasza" Kuwszynowa. Zginęli 14 marca w trakcie rosyjskiego ostrzału we wsi Horenka koło Kijowa. Hall po uratowaniu ze strefy działań wojennych trafił do szpitala w Niemczech, skąd przeniesiono go do wojskowej placówki medycznej w Teksasie. Tam przeszedł wiele operacji.