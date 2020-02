"Kontra: Sieć": finałowy sezon serialu o tajnej jednostce specjalnej już 15 lutego w HBO GO

"Kontra: Sieć" to finałowy sezon serialu Cinemax przedstawiającego losy jednostki tajnej specjalnej Sekcja 20. Premiera serialu odbędzie się w HBO GO już w sobotę, 15 lutego, a na antenie Cinemax produkcja zadebiutuje w marcu.

W rolach głównych w serialu występują: Warren Brown (Luther, Mroczny Rycerz powstaje), Daniel MacPherson (Pułapka czasu), Alin Sumarwata (serial Sąsiedzi, Burning Man), Jamie Bamber (Battlestar Galactica, Poniedziałki na chirurgii) i Varada Sethu (Iluzja 2). W najnowszym sezonie do obsady dołączyli Alec Secăreanu (Piękny kraj, Baptiste) oraz Ivana Miličević (serial CINEMAX Banshee, Gotham).

Premiera finałowego sezonu serialu "Kontra: Sieć" (Strike Back) odbędzie się w HBO GO już 15 lutego. Tego dnia do serwisu dodany zostanie pierwszy odcinek produkcji, a kolejne pojawiać się będą co tydzień w soboty. Emisja na kanale Cinemax zaplanowana została od 23 marca o godz. 20:00. Sezon liczy 10 odcinków.