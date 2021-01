Koniec laby. Martyna Wojciechowska wraca do pracy

Martyna Wojciechowska przekazała dobre wieści!

"Pora w końcu wrócić już tak na serio do pracy! Jak tam u was nastroje, gotowi do działania?" - taki opis pojawił się pod najnowszym wpisem Martyny Wojciechowskiej. To najprawdopodobniej oznacza, że gwiazda wraca do kręcenia "Kobiety na krańcu świata".