Koniec kanału pyta.pl. Mikołaj "Jaok" Janusz zapowiedział, że zniknie YouTube'a

Kanał pyta.pl od września 2016 r. zebrał 186 tys. subskrypcji na YouTube . Jednym z jego głównych twórców był dotychczas Mikołaj "Jaok" Janusz. Ten jednak przyznał, że to koniec kanału w serwisie. Twierdzi, że platforma sprawia problemy przy publikacji treści - nie może ich wrzucać. Przez to traci zasięgi i dalsza działalność tam nie ma najmniejszego sensu.

- Odezwały się do mnie dwa portale oraz mniejsza telewizja. Do końca tygodnia dajemy sobie czas na zebranie pomysłów i podjęcie decyzji. Projekt na pewno będzie kontynuowany, ale na YouTube to było niemożliwe, ostatnio zablokowali nam materiał - mówił.