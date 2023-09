Konflikt między Glam a Derpieński. Żona Miami wbiła szpilę 22-latce w "Dzień Dobry TVN"

- Ta dziewczyna ma obsesję na moim punkcie. Oglądała "Żony Miami" ze 100 razy. Wszystko to co, robi, to próba bycia mną. W Miami jest pełno ładnych dziewczyn, usiłujących być celebrytkami, ale im to nie wychodzi. Stają się wtedy sfrustrowane i agresywne. Myślą sobie: "Czemu ona to ma, a ja nie, czemu jej wychodzi, a mi nie?". One mnie nienawidzą, oceniają, próbują naśladować w materialnych rzeczach. Próbują się dowartościować drogą torebką. To nie jest miarą sukcesu. Miarą sukcesu jest wolność i robienie tego, na co ma się ochotę.