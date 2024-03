Koncert Polsatu "Pasja. Misterium Męki Pańskiej" poruszył widzów. "Tylko aby Polacy wyciągnęli wnioski"

Co ciekawe, nie zabrakło też bardziej negatywnych opinii. Jedna z internautek stwierdziła, że koncert nie oddał tego, jak wygląda przeżywane Misterium Męki Pańskiej, które w wydaniu Polsatu jest jednak komercją. Inna osoba była jeszcze ostrzejsza, nazywając całe wydarzenie "pięknym kabaretem", na który "aż żal patrzeć". "To jest teatr, a Bóg to nie teatr", "Badziewie" - dodali inni.