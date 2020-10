Konarowska nie może spać i zabiera głos

Aktorka telewizyjna, Maria Konarowska, zabrała głos w sprawie obecnej sytuacji kobiet w Polsce. Jako mama rocznej dziewczynki i osoba, która niedawno sama mierzyła się z oczekiwaniem na wyniki zagrożonej ciąży, wie, jak ciężkie i ważne są to doświadczenia. Jej dziecko urodziło się zdrowe... Ale nie każdemu dany jest taki scenariusz .

Aktorka nie może zrozumieć, dlaczego ubezwłasnowolnia się kobietę. " Dlaczego kobieta jest potraktowana jak idiotka? Dlaczego ktoś uważa, ze wie lepiej co jest dla niej dobre? Dlaczego ktoś chce rozliczać dorosłe osoby z decyzji o ich życiu? Czy naprawdę myślicie, że decyzja o aborcji to jest jak pójście na zabieg lunchowy? To tak nie działa!!!!" - komentuje.