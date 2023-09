Komik oskarżony o gwałt. Odpiera zarzuty

Jeżeli oskarżenia się potwierdzą, nie będzie to pierwszy raz, gdy Brytyjczykowi nie po drodze z prawem. Brand trafił wcześniej 11 razy do aresztu. Uzależniony był od narkotyków i alkoholu. Kontrowersje budzi także jego ostatnia działalność w mediach. Nie stroni on od rozpowszechniania teorii spiskowych, w tym antyszczepionkowych. Znana jest również jego prorosyjska narracja w kontekście wojny w Ukrainie.