Kolejne uderzenie w TVN. "Wiadomości" wyciągają haki na konkurencję

- Komunistyczny rodowód założycieli i pochodzenie pieniędzy to jedno. Drugie, to korzenie dziennikarzy - mówił Tulicki, poruszając temat "resortowych dzieci" na przykładzie Moniki Olejnik. W "Wiadomościach" powiedziano, że to córka funkcjonariusza SB, a cała linia programowa TVN wyrasta z komunistycznych korzeni.