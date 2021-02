Kolejne drogie reklamy na Super Bowl. Koszt jednej największy w historii

77 reklam pokazano podczas Super Bowl LV, za które telewizja zainkasowała grube miliony. Choć część marek wycofała się w tym roku, to nie przeszkodziło to postawić najwyższą kwotę za emisję spotu w historii transmisji z finału ligi NFL.

Za nami Super Bowl LV, podczas którego telewizje wyemitowały nowe, premierowe reklamy znanych firm. Koszt emisji takiego spotu od lat wynosi kilka milionów dolarów. Wszystkie reklamy pokazywane są przy każdej przerwy w grze. Przepisy futbolu amerykańskiego są tak skonstruowane, że gra wstrzymywana jest co kilka minut.

Za transmisję tegorocznego finału ligi NFL odpowiadała telewizja CBS, która zaplanowała aż 77 nowych spotów reklamowych. Większość trwała około 30 sekund. W tym roku za emisję reklamy trzeba było zapłacić aż 5,6 mln dol. W stosunku do Super Bowl z 2020 r. cena wzrosła o 400 tys. dol.

Choć pokazano nowe spoty wielu popularnych marek, takich jak Amazon, Bud Light, Cheetos, Jeep, Doritos, McDonald’s, Toyota, M&M’s i Uber Eats, to część zrezygnowała w tym roku z różnych powodów. Po raz pierwszy od 37 lat nie pojawiła się reklama piwa Budweiser. Producent stwierdził, że woli skupić się na kampanii informacyjnej o szczepionkach przeciwko COVID-19.

ZOBACZ TEŻ: Premiery polskich filmów w 2021 roku

W ostatnich kilkunastu latach stale pojawiały się Hyundai i Coca-Cola, ale teraz nie pokazały swoich reklam. Producent samochód zapowiedział powrót za rok, natomiast koncern napojów szykuje się na cięcia etatów i likwidację niektórych marek. Ford przygotował spot nowego modelu auta Bronco Sport, ale telewizje w USA pokazały reklamę w połowie stycznia, gdy trwały play-offy.

Z kolei Pepsi skupiło się na sponsorowaniu Halftime Show. Gwiazdą występu w przerwie meczu był The Weeknd.

Mistrzem ligi NFL została drużyna Tampa Bay Buccaneers, która wygrała z Kansas City Chiefs 31:9.

Poniżej kilka spotów reklamowych z Super Bowl LV.

Amazon’s Big Game Commercial: Alexa’s Body

Cheetos \| It Wasn’t Me SUPER BOWL LV OFFICIAL VIDEO

Doritos 3D \| Flat Matthew Super Bowl LV

‘Twas the Night Before Super Bowl \| Frito-Lay 2:00

Defy Logic \| Logitech \| Big Game Commercial

Thank You for Driving Thru \| McDonald’s

M&M’S Super Bowl 2021 (featuring Dan Levy) - “Come Together” :30

Adam Levine Sets Up Gwen Stefani & Blake Shelton \| T-Mobile Big Game 2021 Commercial

2021 Toyota Big Game Commercial: Jessica Long's Story \| Upstream

Wayne's World & Cardi B's Shameless Manipulation \| Eat Local \| Uber Eats