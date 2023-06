Kolejna zmiana w "Milionerach". Wdrożono projekt "Olga"

- W ośmiu (odcinkach - red.) zawodnicy wygrywają swoje pieniądze w tej regularnej wersji, a w dziewiątym odcinku ci finaliści, którzy wygrali najwięcej, mogą przyjść jeszcze raz do studia, zaryzykować te pieniądze, które już wygrali [...] i powiedzieć: dobra, większość z tych pieniędzy kładę na szali, po to, żeby spróbować jeszcze raz gry, ale nie o milion, tylko o dwa miliony. A potem sumujemy to wszystko. Tego jeszcze u nas nie było - zapowiedział Hubert Urbański w "Dzień Dobry TVN".