Kochanka Putina stanęła przed kamerami. Różowa sukienka, a przy niej symbol inwazji

Była olimpijka stanęła przed kamerami ubrana w różową sukienkę, do której przypięła pomarańczowo-czarną wstążkę symbolizującą to samo, co litera "Z" - poparcie dla wojny w Ukrainie. Literę "Z" umieszcza się na pojazdach wojskowych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej biorących udział w inwazji na Ukrainę. Jedna z teorii głosi, że początkowo chodziło o szybką identyfikację, które pojazdy są rosyjskie, a które przeciwnika. Media w Rosji zaczęły jednak nakłaniać obywateli do tego, by wykorzystywali literę "Z" jako symbol poparcia dla wojny. Dziś "Z" kojarzy się tak, jak nazistowska swastyka.