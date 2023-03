Kłótnia ekspertów w programie na żywo zakończyła się rękoczynem? "To napaść!"

W sieci od kilkunastu godzin krąży materiał w jednej z brytyjskich telewizji. Do programu "Jacob Rees-Mogg’s State Of The Nation" prowadzący zaprosił historyczkę Tessę Dunlop i prawnika związanego niegdyś z Partią Konserwatywną - Jerry'ego Hayesa. Rozmawiali m.in. na temat zmian w parlamencie, o przyszłości Szkocji, a także o kryzysie klimatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich happeningów aktywistów Just Stop Oil (ci, którzy m.in. wylali zupę na dzieło Van Gogha).