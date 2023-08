Kłopoty w studiu "Dzień Dobry TVN". Marcin Prokop musiał wcielić się w rolę pogodynki

- Nadal będzie gorąco, aczkolwiek jeśli państwo np. wybieraliby się w okolice Śnieżki, to tam można zaznać odrobiny chłodu, bo jest 19 stopni. Jednak trzeba się troszczę wspiąć, żeby tego luksusu zaznać - kontynuował Marcin Prokop. - Stąpając bardziej po ziemi, to w Koszalinie ma być dzisiaj 27 maksymalnie, w Gdańsku też, dlatego można powiedzieć, że wybrzeże jest dziś takim pasem chłodu. Natomiast jeśli chodzi o centrum Polski, np. Warszawę, Łódź i okolice, to 32 bezlitosne stopnie. To naprawdę upał, więc proszę się nawadniać, proszę na siebie uważać, proszę używać też parasoli, jeżeli ktoś jest wrażliwy na promieniowanie słoneczne - dodał.