Klaudia Halejcio była wtedy dzieckiem. Mówi, jak ją traktowanie na planach zdjęciowych

- To było lata 90. Moja mama cieszyła się, że w ogóle dostaję taką szansę, ja byłam w siódmym niebie i choćby mi tam kazali stać od rana do wieczora, to ja byłam taka szczęśliwa, że bym stała. Tak samo był mróz, to wszystko się robiło - opowiedziała Klaudia Halejcio w rozmowie z Pomponikiem.