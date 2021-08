"Byłam przerażona". Klaudia Halejcio bała się, że urodzi w samochodzie

"Jak już tam dojechałyśmy, natychmiast dostałam skurczów. Byłam przerażona i po telefonach do lekarza i położnej zdecydowałam, że wracam do Warszawy" - wyznała. "Nawet bagaży nie zdążyłyśmy rozpakować. Pośpiech był obłędny, bałam się, że urodzę w samochodzie. Kiedy dojechałyśmy do szpitala, okazało się, że to były tylko skurcze przepowiadające. Uprzedzono mnie jednak, że poród może nastąpić niedługo. Wróciłam więc do domu i spakowałam torbę do szpitala, a potem przyspieszyłam baby shower" - zdradziła.