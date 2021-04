Klaudia El Dursi nie chce mieć kontaktu z ojcem. Wychowała się bez niego

Rodzice Klaudii El Dursi rozwiedli się, gdy miała sześć lat. Rozstawali się w mocno napiętej atmosferze. Jej ojciec wrócił potem do Libii, z której pochodzi. Zerwał kontakt z rodziną. Gwiazda prawie wcale go nie pamięta. Cieszy się, że ojczym dobrze się nią opiekował.

- Nie wspominam taty jakoś bardzo źle. Bo tak naprawdę mało go pamiętam. Mam już do niego obojętny stosunek. Nie czuję żadnego żalu, złych emocji. Wychował mnie wspaniały ojczym z Polski i jestem mu wdzięczna za to, jaką kobietą dziś jestem - mówiła "Faktowi".