Klaudia El Dursi budzi dzieci o 2 w nocy i każe im się uczyć. "Żeby nie czuli się jak na wakacjach"

Mimo to plan domowego nauczania uległ zmianie przez pandemiczną sytuację w Polsce. Synowie prezenterki mogli dołączyć do programu zdalnego nauczania, na co ich rodzice przyklasnęli z ulgą. Gorzej, że dla dzieci oznacza to uczestniczenie w lekcjach w nocy ze względu na 6-godzinną różnicę czasu między Polską a Panamą.