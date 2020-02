Klaudia Antos tańczyła z Jennifer Lopez. Skończyła ze złamaniem

Klaudia Antos co prawda nie wygrała "You Can Dance", ale kariery po programie może jej pozazdrościć niejedna tancerka. Najnowszym osiągnięciem Polki jest występ u boku Jennifer Lopez w przerwie SuperBowl, który niestety skończył się dla niej kontuzją.

W tym roku w przerwie meczu o SuperBowl wystąpiła Shakira i Jennifer Lopez (Getty Images)

Koncert w przerwie meczu futbolu amerykańskiego o mistrzostwo NFL to ogromne wyróżnienie dla gwiazd muzyki. W tym roku występy na żywo Shakiry i Jennifer Lopez oglądało 62,5 tys. kibiców na trybunach i ok. 100 mln telewidzów na całym świecie. Udział w tym gigantycznym show miała też Klaudia Antos, która podzieliła się radością i bólem po występie.

Obejrzyj: Klaudia Antos na SuperBowl

Antos, która w 2016 r. brała udział w "You Can Dance – Po prostu tańcz" (zajęła ósme miejsce), pokazała na Instagramie, co działo się w szatni po występie tancerzy Jennifer Lopez. 22-latka nie kryła emocji i wielkiej radości, ale pokazała też zakrwawiony palec.

Na pierwszym filmiku wyglądało to na drobne skaleczenie palca serdecznego, ale na kolejnym zdjęciu na InstaStories tancerka napisała, że palec jest złamany.