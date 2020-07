"Klan". Tomasz Stockinger wzruszony. Po chorobie wraca na plan zdjęciowy

Tomasz Stockinger w lutym tego roku przeszedł operację serca. Jego stan był bardzo poważny. Aktor do ostatniej chwili nie spodziewał się, że trafi na stół operacyjny. - Do końca sam nie wiem ani ja, ani lekarze, co mi było. Doszło do uszkodzenia zastawki mitralnej w sercu. Miałem wrażenie, że jestem w serialu. Operacja na otwartym sercu - opowiadał jeszcze niedawno w "Dzień Dobry TVN".