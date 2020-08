"Klan" pod znakiem zapytania. Emisja w TVP pewna tylko do listopada

- Teraz kończymy sezon. To będzie emitowane we wrześniu i październiku. Nie wiemy, jak to będzie dalej. Emisja kończy się 3 listopada. Prowadzimy teraz rozmowy na okres od 4 listopada do końca czerwca na przedłużenie sezonu – wyznał Wojciech Niżyński na antenie radia Newonce. Producent wraz z odtwórcą jednej z kluczowych ról w serialu Tomaszem Stockingerem byli gośćmi audycji Kamila Bałuka "Dawno temu w telewizji".