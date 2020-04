Kino WP Pilot – oglądaj hity wielkiego ekranu w najniższej cenie

Pandemia koronawirusa doprowadziła do zamknięcia kin w całym kraju, przez co dystrybutorzy filmów szukają różnych metod na dotarcie do widzów. Jedną z nich jest nowa oferta serwisu WP Pilot, która wystartuje 8 kwietnia.



Widzowie spragnieni filmowych nowości mogą zamawiać płyty DVD i Blu-Ray, przeglądać ofertę platform streamingowych, albo wybrać się do Kina WP Pilot, które zaprasza na codzienny seans pay per view z inną nowością. Pomysł ten różni się od typowego VoD (film na życzenie), ponieważ kupując bilet na pokaz o danej godzinie można go obejrzeć najtaniej w Polsce.

– WP Pilot jako prawdopodobnie pierwszy serwis telewizyjny na świecie wprowadza filmową usługę pay per view. Jak w kinie, puszczamy filmy tylko o określonej godzinie. W zamian są to gorące premiery w absolutnie najniższej na rynku cenie. Być może w przyszłości ten model zastąpi kino. Na razie mamy po prostu nadzieję, że widzowie WP Pilota dostają od nas coś wyjątkowego – mówi prezes WP Pilot, Tomasz Machała.

Pierwszy seans jest zaplanowany na środę 8 kwietnia o godz. 20:00. Bilet na jednorazowy pokaz będzie kosztował 12,90 zł.

W repertuarze na najbliższe dni znajdują się kinowe hity:

"Na noże" - środa 20:00

"21 Mostów" - czwartek 20:00

"Parasite" - piątek 20:00

Obejrzyj zwiastun "Na noże":

"Na noże" to najnowszy film Riana Johnsona ("Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi", "Looper"), który jest znakomitym połączeniem kryminału w stylu Aghaty Christie z przezabawną komedią. Jak pisał nasz recenzent: "Niewykluczone, że i sama legendarna brytyjska pisarka bawiłaby się setnie na tym seansie. Nie przypominam sobie bowiem, by w ostatnim czasie na ekranach kin pojawiła się równie udana gatunkowa propozycja, łącząca trzymającą w napięciu intrygę ze świetnym poczuciem humoru. Bo w 'Na noże', zanim poznamy odpowiedź na pytanie: 'kto zabił?', najpierw porządnie się uśmiejemy".

"Na noże" opowiada historię autora powieści kryminalnych, który zostaje znaleziony martwy w swej posiadłości dzień po 85. urodzinach. Dzień przed fatalnym zejściem w posiadłości ofiary odbyła się huczna uroczystość z udziałem jego dość szczególnej rodziny. W obsadzie kinowego hitu pojawiła się plejada gwiazd: Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Christopher Plummer i inni.

"21 mostów"/Materiały prasowe Podziel się

"21 mostów" to nowy (miał się ukazać w polskich kinach 20 marca) kryminał sensacyjny z gwiazdą "Czarnej Pantery" w roli głównej. Chadwick Boseman wcielił się w Andre Davisa, nowojorskiego policjanta wyrzuconego ze służby. Zhańbiony funkcjonariusz ma szansę na rehabilitację, gdy rusza w pogoń za mordercą innego policjanta. Tytuł filmu odnosi się do 21 mostów, które łączą Manhattan z innymi dzielnicami Nowego Jorku. Podczas obławy na morderców policjantów zostają one zamknięte, by zabójcy nie uciekli z wyspy.

W filmie Briana Kirka ("Gra o tron", "Luther", "Zakazane imperium") zagrali także J.K. Simmons, Sienna Miller, Taylor Kitsch i Keith David.

Obejrzyj zwiastun "Parasite":

"Parasite" – jeżeli nie załapaliście się na seans w kinie, to dzięki WP Pilot będziecie mogli naprawić ten błąd. A wręcz musicie, ponieważ mamy tu do czynienia z jednym z najważniejszych filmów ostatnich lat. Pierwszą nieanglojęzyczną produkcją w historii Oscarów, która zdobyła najważniejszą statuetkę (film roku) i triumfowała w trzech innych prestiżowych kategoriach (reżyseria, scenariusz oryginalny, film zagraniczny). Cztery statuetki dla Joon-ho Bonga natychmiast wywindowały Koreańczyka do hollywoodzkiej pierwszej ligi, a jego "Parasite" stał się momentalnie najbardziej pożądamy filmem. Również w Polsce.

W "Parasite" kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione.