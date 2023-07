Kino domowe na wyciągnięcie ręki. Telewizory z ekranem 4K i 8K – poznaj przyszłość oglądania telewizji

W erze standardowych telewizorów HD pojawiła się rewolucyjna technologia 4K. To cztery razy więcej pikseli niż w telewizorach Full HD, co przekłada się na niezwykle wyraźny obraz. W efekcie obiekty na ekranie są o wiele bardziej szczegółowe, co wpływa na jeszcze bardziej immersyjne doznania podczas oglądania. Telewizor 4K od LG wykorzystuje technologię NanoCell, która zapewnia bogate kolory i głębokie kontrasty, a dzięki zastosowaniu panelu IPS obraz jest równie czytelny nawet pod kątem.