Kinga Zawodnik jest po operacji żołądka. Ile schudła?

Kinga Zawodnik prowadziła w TVN Style program "Dieta czy cud". W show szukała idealnego sposobu na odchudzanie. Testowała diety np. jajeczną i odchudzające gadżety np. magnetyczną łatę naklejaną na pępek, a także post przerywany oraz najróżniejsze zioła i specyfiki. Choć robiła, co mogła, by zgubić zbędne kilogramy, nie udawało jej się to. W końcu zdecydowała się poddać operacji zmniejszającej żołądek.