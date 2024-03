Kinga Rusin w "stroju Ewy". W ubraniu wytrzymała pięć minut

Kinga Rusin: kariera w telewizji

Telewizyjna kariery Kinga Rusin zaczęła się w 1993 roku w TVP. Na początku była tzw. prezenterką oprawy, a następnie pracowała w redakcji "Teleexpressu". W 1997 roku przeszła do nowopowstałej wówczas stacji TVN, z którą związana była z przerwami do 2020 roku. Widzowie tej stacji z pewnością kojarzą ją z takich programów jak "Wizjer", "You Can Dance", "Taniec z gwiazdami", który wygrała, "Agent. Gwiazdy" czy "Dzień Dobry TVN".