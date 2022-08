Kinga Rusin w bikini. Przestrzega przed oszustami

"Dostałam od was w ciągu kilku dni setki DMów ze screenami takich reklam! TO ŚCIEMA! NIGDY nie zgodziłabym się reklamować produktów szkodliwych! NIGDY nie namawiałabym do zażywania jakiegoś g…! Nie da się schudnąć w zdrowy sposób 15 kg w tydzień! To niemożliwe bez narażenia swojego zdrowia czy nawet życia!" - czytamy.