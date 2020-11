Kinga Rusin o zachowaniu policji na protestach. "Wara od dziennikarzy!"

Protesty po wyroku TK ws. aborcji trwają w Polsce już od ponad miesiąca. Kontrowersje budzi zachowanie policji wobec protestujących osób. Sprzeczne komunikaty, gaz łzawiący, spisywanie wszystkich zgromadzonych osób, zatrzymania, to już norma na demonstracjach w stolicy. Do tego nieumundurowani policjanci z pałkami teleskopowymi w tłumie, wyglądający jak chuligani – to wszystko sprawia, że działania policji na pokojowych protestach są mocno krytykowane.