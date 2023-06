Kinga Rusin jest zmęczona oglądaniem tenisa. "Szampan leje się strumieniami"

W jej oczach Roland Garros to "prawie tydzień wspaniałych emocji i zabawy na 15-tysięcznym stadionie. Prawdziwa sportowa uczta, 14 najlepszych tenisowych meczów na żywo i to z odległości kilku metrów!". Rusin zdradziła również, że "smakowanie życia, jak to we Francji, trwa tutaj w najlepsze. W klimatyzowanych salonikach schowanych w zakamarkach stadionu serwowane są wspaniałej jakości dania, najlepsze wina, a szampan leje się strumieniami".