Pokazała się w skąpym bikini. Fani są pod wrażeniem

Kim Kardashian należy do grona gwiazd, które nawet na chwilę nie odkładają telefonu na bok. Celebrytka jest jednak influencerką, a na Instagramie zarabia naprawdę sporo pieniędzy. W rozmowie z Davidem Lettermanem przyznała, że na jednym poście jest w stanie zarobić więcej niż podczas jednego sezonu "Keeping Up With The Kardashians".