Kim Kardashian chce zostać prawniczką. Podeszła do sprawy ambitnie

Kardashian już jakiś czas temu zaczęła angażować się w temacie więziennictwa. Przypomnijmy, że zaangażowała się w pomoc osadzonym w amerykańskich więzieniach. Kim i jej zespół prawników od ponad trzech miesięcy pracowali nad tym, by pomóc odzyskać wolność 17 więźniom . Każdy z nich odsiadywał wyrok bez prawa do wcześniejszego zwolnienia warunkowego. Karę odbywali za przestępstwa narkotykowe niższego szczebla. Celebrytka angażowała się też w akcję m.in. pomocy znalezienia pracy dla byłych więźniów.

To jednak nie wszystko. Tematyka prawnicza niewątpliwie pochłonęła ją na tyle, że postanowiła ją zgłębić na poziomie akademickim. Co więcej, w 20. sezonie "Z kamerą u Kardashianów" wyjawiła nawet, że przygotowuje się do egzaminu dla studentów pierwszego roku prawa. Chodziło oczywiście o test, który muszą zdać adepci prawa, by w ogóle móc podjąć naukę na uczelni. Z programu nie było jednak wiadomo, jak celebrytka poradziła sobie z wyzwaniem.