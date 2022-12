Kim jest Weronika Chajzer? Siostra Filipa Chajzera pracuje w telewizji, ale jest jego przeciwieństwem. "Woli być anonimowa"

Siostra Filipa, Weronika Chajzer ma 32 lata i jest wielką miłośniczką siatkówki. Uwielbienie do tego sportu odziedziczyła po tacie. Sama ma świetne warunki do gry - mierzy bowiem 186 cm. Jednak w przeciwieństwie do brata zdecydowanie unika rozgłosu i szumu medialnego.