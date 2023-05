1 z 5 Kim jest kobieta z kościoła? Tv pokazywała ją częściej niż królową podczas koronacji Karola

W sobotę 6 maja całe Zjednoczone Królestwo i miliony ludzi z całego świata śledziło koronację króla Karola III. To wielogodzinna, podniosła ceremonia, która musiała być zaplanowana co do minuty. A każda osoba miała konkretną rolę do odegrania.