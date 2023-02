Kiedyś występował za "towar". Teraz Piotr Kupicha zgrania zawrotne sumy

Piotr Kupicha zaczął karierę 20 lat temu i kojarzony jest głównie z przebojami takimi jak "Jest już ciemno" i "Jak anioła głos". Doświadczenie telewizyjne na dość mikre. Choć wielokrotnie był zapraszany do wzięcia udziału w "Tańcu z gwiazdami" oraz jurorowania w "The Voice od Poland" zdecydował się jedynie na występ w "Just the Two of Us. Tylko nas dwoje" i "Bitwie na głosy".