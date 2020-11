Przed "Rolnikiem" tak nie wyglądał. Zmienił się na lepsze

Dawid Noweta to jeden z uczestników 7. edycji "Rolnik szuka żony", który mówił wprost, że nie poszedł do programu szukać przygód, ale związku na całe życie. Przystojny mężczyzna z konkretnym planem na życie spodobał się wielu kobietom, które wysłały swoje zgłoszenia. Ale czy zrobiłyby to samo, gdyby Dawid pojawił się w programie kilka lat wcześniej?

Dawid przeszedł metamorfozę przed programem (Materiały prasowe)