Kiedy to się skończy? HBO Max kasuje kolejne seriale

Niestety, restrukturyzacja w HBO Max ma wpływ na więcej treści DC Entertainment. "The Hollywood Reporter" potwierdził, że "Doom Patrol" i "Titans" oficjalnie zakończą się w tym roku na czwartych sezonach. Zespoły kreatywne obu seriali miały przeczuwać zresztą od dłuższego czasu, że w końcu dojdzie do tego. Z tego powodu z wyprzedzeniem zaplanowali fabułę w taki sposób, by można było domknąć losy bohaterów, nie zostawiając fanów z nierozwiązanymi cliffhangerami.