Kiedy spojrzała w lustro, nie mogła uwierzyć. Niezwykła metamorfoza

Bohaterkami pierwszego odcinka "Daj się odmienić" (emisja w każdą środę o godzinie 21:00 w Telewizji WP) są siostry – Agnieszka i Beata - które łączą nie tylko więzy krwi, ale i wielka, siostrzana przyjaźń i bliskość. Jak same przyznają, nie potrafiłyby bez siebie żyć więc do programu również zgłosiły się wspólnie. W nowym show Telewizji WP chcą bowiem przeżyć wspólnie wielką przygodę, ale jednocześnie nauczyć się stylu oraz podszlifować umiejętności robienia makijażu.

Zobacz zwiastun programu "Daj się odmienić":

Agnieszka (41 lat) i Beata (44 lata) są wesołe, otwarte i gotowe na zmiany. Do Warszawy, gdzie powstają odcinki "Daj się odmienić" , przyjechały z Poznania, by już w pociągu z niecierpliwością czekać na pierwsze spotkanie z prowadzącym program, Jarkiem Juźwinem , oraz ekspertami – trenerką stylu, Sylwią Antoszkiewicz oraz fryzjerem, Wojtkiem Zielińskim .

Spotkanie z nimi odbędzie się w specjalnie przygotowanym na potrzeby programu "Daj się odmienić" atelier, gdzie dziewczyny będą poddane eksperckiej, ale niezbyt groźnej, ocenie. To w trakcie jego trwania zostanie opracowany plan na ich metamorfozę.

Zmiany zaczną się już w klinice medycyny estetycznej, która ma do zaoferowania nie tylko poprawianie urody, ale przed wszystkim przeciwdziałanie skutkom upływającego czasu. Dla Agnieszki będzie to pierwsza styczność z medycyną estetyczną. Jej siostra, jak sama otwarcie przyznaje, z podobnymi zabiegami miała już wcześniej do czynienia.