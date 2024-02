Kevin Spacey musi im zapłacić. Został pozwany przez twórców "House of Cards"

Kevin Spacey był u szczytu popularności, gdy w październiku 2017 r. Anthony Rapp oskarżył go o molestowanie seksualne. Do zdarzenia miało dojść w 1986 r., kiedy Rapp miał 14 lat, a Spacey 26. Chwilę wcześniej wybuchła afera wokół Harveya Weinsteina, która zapoczątkowała ruch #MeToo. Po ujawnieniu kolejnych oskarżeń wobec Spaceya, aktor z marszu stracił rolę Franka Underwooda w kultowym serialu Netfliksa "House of Cards".