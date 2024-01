Kelly Clarkson chciała być trenerką w "The Voice". Usłyszała od męża, że nie jest wystarczająco seksowna

Jak donosił "People", sędzia zdecydował, że artystka musi zapłacić byłemu mężowi jednorazowo 1,3 mln dol. oraz przelewać mu co miesiąc 115 tys. dol. w ramach małżeńskich alimentów. Dzieci zostały przy mamie. Ale Clarkson nie zamierzała kłaść uszu po sobie. Uznała, że Blackstock żerował na niej już wcześniej, kiedy był jej menedżerem. Pozwała go więc do sądu pracy, który przyznał jej rację i zmusił mężczyznę do zwrotu byłej żonie 2,6 mln dol. z tytułu nielegalnie zawieranych umów ze szkodą dla swojej pracodawczyni.