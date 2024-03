Kaźmierska kupiła synowi drogie auto. Sprawę tłumaczy w prosty sposób

Z kolei Kaźmierska wyjaśniła tabloidowi, że nie potrzebuje żadnej okazji, aby podarować synowi drogi prezent. - On już chyba jeździ tym mercedesem, bo on dostał go maturę, więc ja nie wiem, ile lat już. No to do końca życia miał nim jeździć? Kupiłam mu inne, bo kocham go bardzo. Jest dobrym dzieckiem, przyjeżdża, wspiera mnie tutaj. Tak naprawdę to jest ogromna siła dla mnie, bo ja tylko patrzę, gdzie on jest i ja wiem, że jak on jest, to ja zatańczę - wyznała.