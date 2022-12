Kayah skomentowała decyzję Melanie C o rezygnacji z koncertu sylwestrowego TVP. Krótko i na temat

Portal Plotek.pl postanowił poprosić o komentarz do całej sytuacji Kayah, która również nie pojawia się od dłuższego czasu w TVP. Gwiazda, znana ze swoich mocnych poglądów, postanowiła nie owijać w bawełnę i skomentowała decyzję Mel C krótko, acz dosadnie. - Każdy ma swój kręgosłup moralny albo jego brak. Ja z TVP nie pracuję, a o pracujących mam złe zdanie - powiedziała Plotkowi Kayah. Najwyraźniej wykonawczyni hitów "Po co" i "Testosteron" stwierdziła, że te dwa krótkie, acz treściwe, zdania wystarczą, by przekazać jej stosunek do całej sprawy.