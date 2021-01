Kayah pokazała zdjęcie sprzed 23 lat. Pamiętacie ją taką?

Kayah to nie tylko jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Mało kto pamięta, że w 1998 r. była prowadzącą autorskiego programu rozrywkowego TVN"To było grane". Nieco starsi fani przypomnieli sobie o tym fakcie, gdy piosenkarka opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie sprzed lat. Znakami rozpoznawczymi gwiazdy były wtedy ogromne kolczyki koła oraz afro.

Co ciekawe, to właśnie na planie tej produkcji artystka poznała Rinke Rooyensa, który był wówczas producentem show. - Poznałem Kasię i strasznie się zakochałem. Cała reszta przestała być dla mnie ważna. Zakończyłem wszystkie kontrakty w Holandii i wróciłem do Polski – opowiadał kiedyś Rooyens w magazynie "Viva!".