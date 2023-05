Katy Perry zalała się łzami w programie. Nie spodziewała się takich emocji

Właśnie zakończyła się emisja 21. sezonu muzycznego show. W tej edycji jurorami byli: Lionel Richie, Luke Bryan oraz Katy Perry. I to właśnie ta ostatnia mocno przeżywała ostatnie występy finalistów marzących o wielkiej wygranie. Do łez wzruszył ją Ian Tongi, który ostatecznie wygrał show, swoją interpretacją utworu "Making Memories of Us" z repertuaru wokalisty country Keitha Urbana.