Tego się nie spodziewali. Kate i William mają spory problem

Kate Middleton i książę William odbywają swoją 3-dniową podróż pociągiem po Wielkiej Brytanii. Chcą w ten sposób podziękować służbie zdrowie za ich pomoc podczas walki z koronawirusem. Pierwszego dnia przybyli do stolicy Szkocji. Wysiedli z wagonu przy dźwiękach dudziarza, grającego specjalnie dla nich świąteczne piosenki. Zadowolona para machała do personelu, który zebrał się na peronie, by ich powitać i chwilę porozmawiać. Wśród gospodarzy zabrakło jednak Nicoli Sturgeon, pierwszego ministra Szkocji (odpowiednik premiera). Powód? Był to jej sprzeciw wobec zachowania Kate i Williama. Małżonkowie mocno jej bowiem podpadli.