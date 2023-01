Katastrofa statku Costa Concordia. Francesco Schettino - jedyny winny czy kozioł ofiarny?

Światowa opinia publiczna niemal natychmiast zaczęła zadawać sobie pytanie, jak w XXI wieku mogło dojść do katastrofy o skali porównywalnej do zatonięcia Titanica. Bezpośrednią przyczyną tragedii Costy Concordii było zbytnie zbliżenie się statku do lądu. Otwartą i budzącą kontrowersje kwestią pozostawało pytanie, kto podjął decyzję o wykonaniu tak niebezpiecznego manewru.