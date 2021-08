Katarzyna Zielińska wciąż odczuwa skutki COVID-19. "Do dziś jestem słabsza"

Pod koniec listopada media obiegła informacja, że Katarzyna Zielińska pokonała koronawirusa. Aktorka "Barw szczęścia" przyznała, że przechorowała COVID-19, przyłączając się do kampanii zachęcającej ozdrowieńców do oddawania osocza. O tym, jak wyglądała jej walka z chorobą, opowiada w najnowszym wywiadzie dla magazynu "Pani". Jak się okazuje, organizm Katarzyny Zielińskiej dotkliwie doświadczył szkodliwości wirusa. I choć od tego czasu minęło już osiem miesięcy, niektóre skutki choroby odczuwa do dziś.