Katarzyna Żak wspomina Pawła Królikowskiego. "Brakuje mi rozmów z tobą"

Katarzyna Skrzynecka wspomina Królikowskiego: Znaliśmy się jak łyse konie

"To już rok, jak poszedłeś do Nieba! Bo, że do Nieba jestem tego pewna! Brakuje mi "planowych" rozmów z Tobą na temat dzieci i życia w ogóle, a przede wszystkim żartów i śpiewania starych przebojów ! Do zobaczenia Króliku" - napisała na Instagramie serialowa Sulejukowa.